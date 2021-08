[아시아경제 박지환 기자] 원익IPS는 2분기 연결기준 영업이익이 1008억원으로 전년 동기 대비 96.62% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다.

같은 기간 매출액은 4325억원으로 42.6% 늘었다. 당기순이익은 760억원으로 114.53% 증가했다.

