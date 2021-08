LG전자-LG화학, 대학생 대상 사회적 경제 프로그램 '소밈스쿨' 운영

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 92,274 전일가 158,000 2021.08.06 10:11 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, '그램 블랙 라벨' 1000대 한정판 출시… 319만원반도체 대란, 日 에어컨 시장도 덮쳤다…국내 영향은 '제한적'LG전자 디오스 식기세척기 인기…스팀 판매 비중이 '95%' close 와 LG화학이 사회공헌 플랫폼 'LG소셜캠퍼스'를 통해 올해부터 대학생 대상으로 사회적경제 인재양성 프로그램인 '소밈스쿨'을 운영한다고 6일 밝혔다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 92,274 전일가 158,000 2021.08.06 10:11 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, '그램 블랙 라벨' 1000대 한정판 출시… 319만원반도체 대란, 日 에어컨 시장도 덮쳤다…국내 영향은 '제한적'LG전자 디오스 식기세척기 인기…스팀 판매 비중이 '95%' close 와 LG화학은 이날 온라인으로 '소밈스쿨 1기 발대식'을 열었다. 행사에는 이번 프로그램에 선발된 대학생 30여명이 참석했다.

이들은 이달부터 약 5개월 동안 교육 프로그램에 참여한다. 사회적 가치를 실현하는 경제 활동과 친환경에 대한 강의를 듣고 해당 분야 전문가의 멘토링을 통해 사회적경제 기업의 가치를 배운다. 이후 사회문제에 대해 해결방안을 기획하는 프로젝트를 수행하며 사회적 가치를 창출하는 국내 우수기업도 탐방한다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 92,274 전일가 158,000 2021.08.06 10:11 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, '그램 블랙 라벨' 1000대 한정판 출시… 319만원반도체 대란, 日 에어컨 시장도 덮쳤다…국내 영향은 '제한적'LG전자 디오스 식기세척기 인기…스팀 판매 비중이 '95%' close 와 LG화학은 2011년부터 사회적·친환경 가치를 창출하는 사회적경제 기업의 지속가능한 성장을 위한 여러 지원을 진행하고 있다. 현재까지 160개 기업을 선발해 약 110억원을 지원했다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 92,274 전일가 158,000 2021.08.06 10:11 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, '그램 블랙 라벨' 1000대 한정판 출시… 319만원반도체 대란, 日 에어컨 시장도 덮쳤다…국내 영향은 '제한적'LG전자 디오스 식기세척기 인기…스팀 판매 비중이 '95%' close 대외협력담당 윤대식 전무는 "대학생들이 '소밈스쿨' 프로그램을 통해 사회적경제에 올바른 인식을 갖고 사회적 가치와 친환경을 폭넓게 경험할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr