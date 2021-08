한수원, '2021 소셜아이어워드' 2관왕 차지

공공기관 유튜브 부문 대상 수상

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 국내 최대 발전 공기업인 한국수력원자력이‘2021 소셜아이어워드’공공기관 유튜브 분야에서 지난해에 이어 2관왕에 올랐다.

한수원은 최근 공식 유튜브 채널에서 한수원 직원들의 일상을 통해 회사를 소개하는 VLOG 시리즈, 직원이 알려주는 과학상식 콘텐츠, 미래에너지 혁신형 SMR 국회포럼 실시간 스트리밍 등 다양한 기획으로 종합에너지기업 한수원을 브랜딩한 작품을 2021 소셜아이어워드에 출품해 공공기관 유튜브 분야에서 대상을 수상했다.

소셜아이어워드는 한국인터넷전문가협회(KIPFA)가 주최하고 아이어워즈위원회가 주관하는 행사로, 한 해 동안 가장 혁신적이고 모범적인 소셜미디어 사례들을 선정해 시상하는 소셜미디어 분야 국내 최고 권위의 시상식 중 하나로 꼽힌다.

정재훈 한수원 사장은 “국민 눈높이에 맞는 소셜미디어 운영으로 국민과 소통하기 위해 노력한 것이 좋은 성과를 얻어 기쁘다”면서“앞으로 더 재밌고 유용한 콘텐츠 제작에 힘쓸 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr