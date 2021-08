英, 만 16~17세 코로나 백신 접종 곧 시작할 듯

[아시아경제 금보령 기자] 영국에서 만 16~17세를 대상으로 한 코로나19 백신 접종이 곧 시작될 전망이다.

4일(현지시간) 영국 언론들에 따르면 영국 백신 접종 및 면역 공동위원회(The Joint Committee on Vaccination and Immunisation·JCVI)가 조만간 16∼17세 백신 접종을 권고할 것으로 보인다.

교육부 대학 담당 부장관은 이날 타임스 라디오, 스카이뉴스 등과의 인터뷰를 통해 총리실이 곧 나올 JCVI의 16∼17세 접종 관련 검토 결과를 기다리고 있다고 언급했다. 그는 "JCVI가 접종 권고를 하면 정부는 시작할 것"이라고 말했다.

더 타임스는 영국이 백신 물량을 충분히 확보하고 있으며 접종 예약은 2주 내 시작할 것으로 보인다고 전했다. 영국의 만 16∼17세 인구는 약 145만명이다.

