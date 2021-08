대구경찰청, 범죄 피해자 경제적 지원에 앞장

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구경찰청(청장 김진표)과 국제라이온스협회 대구지구(총재 연규주)는 3일 범죄피해자 경제적 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 경찰의 피해자 보호 및 지원 업무와 국제라이온스협회의 사회공헌활동의 일환으로 범죄피해로 생계가 어려운 사람들을 지원하기 위해 이뤄졌다.

이에 따라 대구경찰청은 생계가 어려운 피해자를 심의·추천하고 국제라이온스협회 대구지구는 1,000만원의 기금을 마련, 1가구당 100만원 내외로 지원한다.

김진표 대구경찰청장은 “국제라이온스협회 대구지구에서 범죄피해자에게 관심을 갖고 지원해준 것에 감사하다”며, “범죄피해자와 첫 접촉을 하는 경찰의 역할이 무엇보다 중요한 만큼 피해자가 신속히 일상으로 복귀하고 안정을 찾을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 대구경찰청은 2015년부터 범죄피해자의 신변보호 활동은 물론 경제적, 심리적, 법률적 지원을 하고 있으며, 앞으로도 지역사회와 함께 범죄피해로 생계가 곤란한 피해자들에 대한 경제적 지원을 계속해나갈 예정이다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr