여수시 공공배달앱 ‘씽씽여수’ 8월 3000원 할인 이벤트

선착순 3000명…앱 선결제 1만 원 이상 주문 시

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수시가 지역 소상공인을 돕기 위해 시행중인 공공배달앱 ‘씽씽여수’가 8월 한 달간 선착순 3000명에 한해 3000원 주문 할인 이벤트를 실시한다.

여수시민이라면 누구나 앱에서 선결제로 1만 원 이상 주문 시 횟수에 상관없이 주문할 때마다 3000원 할인된 금액으로 결제 가능하다.

‘씽씽여수’는 주문수수료가 주문금액의 1.9%로 여타 민간 배달앱에 비해 저렴해 현재까지 650여 개의 가맹점이 가입했고 계속 가맹점을 늘려갈 예정이다.

타 배달앱과는 달리 6~10% 할인된 지류형·카드형 여수사랑상품권으로 결제가 가능해 이용자들에게 인기를 끌고 있다.

주문 방법은 스마트폰 Play스토어 또는 App스토어에서 ‘씽씽여수’를 검색해 앱을 다운받은 후, 주소설정, 가게 및 메뉴 선택, 주문결제 순으로 진행하면 된다.

한편 여수시는 민간 배달앱의 독과점 및 수수료 인상을 억제하고 지역 소상공인들의 주문수수료 경감을 위해 지난해 11월 ㈜만나플래닛과 협약을 맺고 공공배달앱 도입을 추진했으며 지난 3월 15일 ‘씽씽여수’를 정식 출시했다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr