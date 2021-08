거창군, 가조온천 족욕장 무료 주말 시범 운영

7일부터 31일까지 주말 시범 운영



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 7일부터 31일까지 가조온천관광지 족욕장을 무료로 주말 시범 운영한다.

가조온천 족욕장은 270㎡의 규모로 100여명이 이용할 수 있고, 원수(26℃) 2곳과 온수(40℃) 2곳이며 온천수로 족욕 체험을 할 수 있는 거창군 최초의 온천수 족욕장으로 지난 7월에 완공됐다.

족욕장에 사용되는 온천수는 국내 유일의 pH 9.7의 강알칼리성 온천수이고 저자극성의 강알칼리성 단순천이기 때문에 피부에 좋다.

특히 고령자 및 민감성 피부를 가지고 있는 사람에게 적합하며 피로 회복, 신경통, 류머티즘, 알레르기성 피부염, 만성 습진 등에 탁월한 효과가 있다.

시범운영 기간은 8월 한 달간으로 매주 주말 오전 10시부터 오후 4시까지 군민 및 가조온천관광지 방문객을 대상으로 운영할 계획이며, 이용자 의견을 수렴해 9월부터 정식 운영할 예정이다.

시범 운영기간 중 이용자는 신종 코로납자이러스감염증(코로나19) 방역수칙을 준수해 이용할 수 있다.

조호경 문화관광과장은 “가조온천관광지 족욕장이 거창Y자형출렁다리, 우두산, 장군봉 등 아름다운 자연을 감상하고 휴식을 취할 수 있는 힐링의 공간이 되기를 기대한다”고 전했다.

