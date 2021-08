[아시아경제 이민우 기자] 삼일제약 삼일제약 000520 | 코스피 증권정보 현재가 11,700 전일대비 2,700 등락률 +30.00% 거래량 4,931,306 전일가 9,000 2021.08.03 10:44 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-11일삼일제약, 美제약사 관절염 치료제 라이센스 계약삼일제약, 주당 150원 현금배당…주식분할 결정 close 주가가 강세다. 삼일제약이 판권을 확보한 비알콜성지방간염(NASH) 치료제 '아람콜'의 3상 임상을 미국 식품의약국(FDA)이 승인했다는 소식이 호재로 작용한 것으로 보인다.

3일 오전 10시9분 기준 삼일제약 주가는 전날 대비 18.78% 오른 1만600원을 기록했다. NASH 치료제 아람콜이 미 FDA 3상 임상 승인 소식이 긍정적인 영향을 끼친 것으로 보인다.

야후파이낸스 등 주요 외신에 따르면 미 FDA는 이스라엘 제약사 갈메드가 신청한 아람콜 메글루민 활용 3상 임상 연구 진행을 승인했다. 이에 갈메드사의 주가는 간밤 미국 나스닥 시장에서 17.27% 상승마감했다.

아람콜은 NASH치료제 중 가장 유망물질로도 거론된다. 삼일제약은 앞서 2016년 갈메드사와 계약을 통해 아람콜의 국내 판권을 확보한 바 있다.

