스타벅스 별빛미술관, 어린이 작품 공모전 당선작 전시

[아시아경제 문혜원 기자] 스타벅스커피 코리아는 이달 31일까지 스타벅스 별빛미술관에서 ‘2021 스타벅스 별빛미술관 어린이 작품 공모전 - 내가 그린(GREEN) 미래’ 당선작을 전시한다고 3일 밝혔다.

스타벅스 과천DT점에 위치한 별빛미술관은 스타벅스 사회공헌활동의 3대 테마 중 하나인 ‘청년’에 대한 지원 사업 가운데 하나다. 스타벅스와 초록우산 어린이재단이 예술기획사인 ‘아트숨비’와 함께 역량 있는 청년 예술인재들에게는 활동무대를, 방문 고객들에게는 전시관람·문화체험을 제공하며 지역사회에 다채로운 스타벅스 경험을 선사하고 있다.

올해로 3회째를 맞는 ‘스타벅스 별빛미술관 어린이, 청소년 작품 공모전’은 전국 초등학생들을 대상으로 개최됐다. ‘자연과 함께 살아가는 미래 우리의 모습’을 주제로 커피박과 버려진 쓰레기를 재활용해 자연과 더불어 사는 미래 모습을 개성 있게 표현한 저학년 10명, 고학년 10명 학생들의 작품이 최종 당선작으로 선정됐다.

공모전은 참가 학생들이 사용 후 버려진 커피박이나 제상품을 업사이클링해 새로운 가치를 부여한 작품을 만든 점이 특별하다. 관람객은 전시를 통해 지속가능한 미래에 대한 학생들의 소망을 느껴 봄으로써 자원 선순환 및 지속가능성의 가치를 재조명해볼 수 있다.

