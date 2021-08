IOC는 고급호텔에 묵는데…코로나 확진 선수 숙소는 '감옥'

[아시아경제 권재희 기자] 도쿄올림픽을 위해 일본에 도착한 뒤 코로나19 확진 판정을 받은 선수를 격리하는 일본 측 시설이 비인도적이라는 논란이 이어지고 있다.

2일 마이니치신문에 따르면 확진자 격리 환경이나 식사에 대해 선수 등이 불만을 제기하거나 창문이 열리지 않아 비인도적이라고 반발하는 사례가 있었던 것으로 나타났다.

앞서 네덜란드에서 온 선수와 관계자 등 6명이 코로나19 확진 판정을 받아 일본 정부 지정 호텔에 격리됐는데 이들이 창문을 열어달라고 요구하며 로비에서 7∼8시간에 걸쳐 연좌 농성을 벌이는 사건이 지난달 27일 벌어졌던 것으로 뒤늦게 밝혀졌다.

스케이트보드 출전을 위해 왔다가 확진 판정을 받고 격리된 야콥스 캔디(네덜란드)는 "바깥 공기를 마실 수 없다"며 "너무도 비인도적이다. 정신적으로 아주 막다른 곳에 내몰렸다"고 인스타그램에 동영상을 올려 개선을 촉구했다고 마이니치는 전했다.

네덜란드 올림픽 위원회는 기자회견을 열어 "창문이 잠겨 있었고 개방이 허용되지 않았다"고 문제를 제기했고 결국 네덜란드 선수 등은 당국자가 입회한 가운데 15분간 창문을 여는 것을 허락받았다.

국제올림픽위원회(IOC)는 이후 격리 환경을 개선하겠다는 입장을 표명했다.

하지만 일본 측은 이를 그리 큰 문제로 여기지 않는 분위기다.

도쿄 올림픽·패럴림픽 조직위원회는 "양성 판정을 받은 이들의 컨디션 유지를 위해 적절하게 대처하고 있다"며 "(네덜란드인의 격리에 관해서도) 주일 네덜란드 대사관이나 네덜란드 올림픽 위원회가 이해하고 고마워했다"고 반응했다.

조직위는 창문을 열 수 없게 한 이유에 관해서는 설명하지 않았다.

독일 베를린에 거점을 둔 운동선수 인권옹호 단체는 격리 중인 선수의 처우 개선을 요구하는 성명을 지난달 30일 발표한 바 있다.

