김주열 열사는 왜 비닐에 ‘결박’된 채 있나 … 이름 때문에 인질잡힌 열사의 동상

“3·15의거로 표기해야” vs “4·11민주항쟁이 공식 명칭”



창원시, 기념단체 명칭 의견수렴 없이 동상 건립에 착수

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시 마산합포구 마산항 중앙부두에는 청색 비닐에 싸인 채 한 달째 방치된 김주열 열사의 동상이 서 있다.

‘4·11민주항쟁’ 명칭을 두고 기념사업을 맡은 관련 단체 간 이해가 충돌하고 있어 제막식이 미뤄진 까닭이다.

3·15 의거 참여자의 명예 회복 등에 관한 법률안은 국회를 통과한 지 한 달이 지났지만 정작 김주열 열사 동상은 뒷전이 돼 안타까움을 자아내고 있다.

1960년 3·15 부정선거에 항거해 당시 마산 거리로 쏟아져 나온 학생 중 한명이었던 김주열은 실종된 뒤 27일째 되던 4월 11일 마산항 부두 근처 해상에서 눈에 최루탄이 박힌 채 시신으로 떠올랐다. 그로부터 일주일 뒤 4.19 혁명과 4.26일 이승만 대통령 하야 성명 발표로 이어졌다.

2일 창원시에 따르면 제막식은 지난달 30일 열릴 예정이었지만, 추모판에 새겨진 ‘4·11 민주항쟁’이라는 단어를 놓고 단체끼리 충돌하면서 제막식이 무기한 연기됐다.

1960년 3월 15일부터 4월 13일까지 발생한 민주화 운동을 3·15의거라고 정의한다는 입장과 김 열사 시신이 발견된 게 4월 11일이니 4·11민주항쟁이라고 새겨야 한다는 입장이 맞서고 있는 까닭이다.

김장희 3·15의거기념사업회장은 “4월 11일은 김 열사 시신 인양일이며, 공인된 날도 아닌데 이를 4·11민주항쟁이라 한다면 3·15의거가 반토막 나는 것”이라고 주장했다.

김주열열사 기념사업회는 “21년째 4월 11일 날 시신 인양지에서 공식 추모제를 열어 왔으며, 동상이 세워진 곳이 김 열사 시신 인양지여서 부조물에 ‘4·11 민주항쟁’으로 새기는 것이 당연하다”고 말했다.

이에 대해 창원시 관계자는 “두 단체 간 합의가 도출되면 제막할 수 있다”고 말했다.

이 같은 논란의 시작은 사전 의견 수렴 없이 동상 건립에 착수한 창원시에 책임이 있다는 지적이다.

명칭 논란은 지난해부터 시작됐으나, 시는 지난 2월 1억5200만원을 들여 김주열열사 기념사업회와 동상 건립에 착수했다.

5m 높이 동상은 청동(브론즈) 재질로 교복을 입고 가슴에 손을 얹은 김 열사가 바다에서 솟아오르는 모습을 표현했다.

건립취지문에는 “영원한 민주의 횃불이요 동서 화합의 상징인 김주열 열사 동상을 건립해 불의에 항거한 3·15, 4·11, 4·19 정신을 계승하고자 한다”며 ‘4·11민주항쟁’을 3·15의거와 별도로 명명해 새겼다.

김 열사 동상을 칭칭 감싼 비닐이 언제 걷힐 지 ‘합의’를 기다리는 시민의 눈은 계속 불편하다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr