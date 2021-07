안동시, 희망일자리사업 135명 모집 … 접종센터·생활방역 배치

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 안동시는 취약계층 및 코로나19로 실직·폐업을 경험한 자 등을 대상으로 '2021 희망일자리사업' 참여자를 6일까지 모집한다.

'2021 희망일자리사업'은 행정안전부 국비 사업의 일환으로 코로나19가 장기화되며 고용충격이 심화됨에 따라 취약계층에게 한시적으로 제공하는 공공일자리다. 코로나19 백신접종센터 지원 인력 20여 명, 생활방역 및 환경정비 인력 115여 명을 채용한다.

사업기간은 9월 6일부터 12월 3일까지 3개월이다. 신청자격은 만18세 이상 생계지원이 필요한 주민으로, 가구소득이 기준 중위소득 65%이하여야 한다.

근로시간은 사업특성에 따라 주 20~ 40시간이며, 임금은 시간당 8720원으로 실 근무일에 한해 부대 수당 5000원을 별도 지급한다. 참여를 희망하는 시민들은 신분증을 지참하여 주민등록 주소지 읍?면?동 행정복지센터를 방문하여 신청하면 된다.

안동시 관계자는 "경제적 여건이 어려운 취업취약계층에게 한시적 일자리를 제공함으로써 생활안정을 도모하고 지역경제 회복과 안정된 일자리 창출을 이루도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

