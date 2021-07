삼성중공업, 이사회 산하 'ESG위원회' 신설

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,540 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,540 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 삼성중공업, 2분기 영업손실 4379억원삼성중공업, 2236억원 규모 LNG선 공사 수주 계약 삼성重, 2236억원 규모 LNG운반선 1척 수주 close 은 30일 이사회를 열고 이사회 산하에 'ESG위원회' 신설을 의결했다고 밝혔다.

삼성중공업 ESG위원회는 사외이사 2명과 사내이사 1명으로 구성됐다. 주주가치 및 회사의 지속가능 성장에 중대한 영향을 미치는 ESG전략과 주요사항을 심의·의결하고 이행을 관리 감독하는 최고의사 결정기구 역할을 담당한다.

세부 추진 과제를 수행하는 ESG자문위원회와 ESG전담조직도 별도 운영할 계획이다.

삼성중공업은 ESG위원회 출범을 계기로 환경, 안전, 준법 경영을 선도하는 세계 최고 조선소 구축을 목표로 ESG경영에 본격적으로 나선다는 방침이다.

ESG위원회는 ▲친환경·고효율 제품 개발 선도 ▲탄소중립 조선소 운영 ▲안전·인권 경영 ▲상생 경영 ▲준법 경영 ▲대외협력 강화를 6대 실천 전략으로 정했다.

삼성중공업 관계자는 "이제 ESG는 지속가능 경영의 핵심 이슈"라며 "조선해양 산업에서 주도적인 역할을 해 나갈 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr