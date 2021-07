[아시아경제 이선애 기자] 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 292,000 전일대비 6,500 등락률 -2.18% 거래량 46,482 전일가 298,500 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 60세 이상 미접종자, 재접종 기회 부여… 75세 이상 화이자, 60~74세 AZGC녹십자, '생물안전 3등급' 연구시설 운영 위한 허가신청서 제출모더나 백신, 12세까지 접종 가능해지나 close 는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 111억원으로 지난해 동기보다 28.8% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다. 매출은 3876억원으로 전년 동기 대비 7.7% 증가했다. 순이익은 75억원으로 46% 줄었다.

