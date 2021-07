[포토] 윤석열, '쥴리 벽화' 논란 속 국민의힘 입당

[아시아경제 윤동주 기자] 대선 출마를 선언한 윤석열 전 검찰총장이 30일 서울 여의도 국민의힘 중앙당 당사를 방문, 권영세 대외협력위원장에게 입당원서를 제출하고 있다.

윤 전 총장은 지난 25일 이준석 대표와 ‘치맥 회동’에서 조기 입당을 결심한것으로 알려졌다.

윤 전 총장은 “정권교체를 위해 제1야당에 입당 해서 정정당당하게 초기 경선부터 시작해 나가는 것이 도리이고 그렇게 함으로써 국민의힘이 국민으로부터 더 넓고 보편적인 지지 받을 수 있는 것이라고 생각해 입당을 결정했다”고 말했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr