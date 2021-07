[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군에서 코로나19 확진자 1명이 추가 발생했다.

29일 군에 따르면 광주광역시 주민 1명이 군 보건소 선별진료소에서 진단 검사를 받고 최종 양성 판정을 받았다.

확진자는 광주광역시 남구 주민이지만, 화순에서 검사를 받아 전남 2007번(화순 93번)으로 분류됐다.

전남 2007번 확진자는 코로나19 의심 증상은 없었다. 최근 광주 소재 카페에서 만난 일행 2명이 모두 확진됐다.

확진자의 화순 지역 동선은 없다.

군은 전남 2007번 확진 관련 상황을 광주광역시에 통보하고 치료 병상 배정을 요청했다.

