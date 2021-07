육군 KTCT훈련… 폭염대책으로 마스크 벗기로

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]전국적으로 폭염이 기승을 부리면서 국방부가 각 군의 작전이나 훈련 등을 조정하거나 취소할 수 있도록 했다.

국방부는 29일 이런 내용을 담은 '폭염 관련 국방부 대응지침'을 합참과 각 군, 전 국방부 직할부대와 기관에 전달했다고 밝혔다.

각급 부대는 무더위로 인한 환자가 집중 발생하는 낮 시간대의 활동을 피하고 새벽과 야간 시간을 활용하는 등 탄력적으로 일과표를 조정하도록 했다. 작전과 교육훈련, 부대활동은 실시 전에 안전성 평가를 통해 조정하거나 취소할 수 있고, 실시 중에도 실시간 현장의 온도를 고려해 과감하게 조정하도록 했다.

이 밖에 야외 활동 시 더위피해 방지대책과 응급처치 및 후송대책을 미리 마련하도록 하고, 최소 2시간 단위로 장병 서로 건강 상태를 확인해 예방조치를 할 수 있도록 했다고 국방부는 덧붙였다. 이는 폭염에 선제적으로 대응해 장병들의 안정적인 부대활동을 보장하기 위한 조처로 훈련을 비롯한 각 군의 야외활동이 줄거나 연기될 전망이다.

국방부의 지침에 따라 육군은 이날부터 다음달 1일까지 장병 3000여명이 참가한 가운데 강원도 홍천에서 진행하는 과학화 전투훈련(KCTC) 기간 오전 11시부터 오후 4시까지 훈련을 진행하지 않기로 했다.

육군 관계자는 "야외 기동 훈련 중에는 온열 사고 예방을 위해 마스크를 착용하지 않도록 했다"며 "오전 11시부터 오후 4시까지는 작전적 중지로 전투휴식을 부여하는 등 과감하게 일정을 조정해 시행하고 있다"고 말했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr