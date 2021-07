[포토] 정진석 의원 시위 현장 찾은 윤석열

[아시아경제 윤동주 기자] 대선출마를 선언한 윤석열 전 검찰총장이 29일 서울 종로구 청와대 앞 분수대 광장에서 1인 시위를 하고 있는 정진석 국민의힘 의원을 찾아 격려하고 있다.

정 의원은 '드루킹' 댓글 조작 공모혐의 유죄 판결과 관련해 문재인 대통령의 사과를 요구하며 청와대 앞 1인 시위를 진행했고, 윤석열 전 검찰총장, 최재형 전 감사원장 등 범야권 대선주자들이 격려 방문했다.

