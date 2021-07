피에르 플리옹과 16강 진출 두고 맞대결

남자양궁의 김우진(29·청주시청)이 개인전 32강에 가볍게 안착했다. 28일 오후 일본 도쿄의 유메노시마공원 양궁장에서 열린 2020 도쿄올림픽 양궁 남자 개인전 64강에서 헝가리의 머처시 러슬로 벌로그흐를 6-0(27-26 27-25 29-25)으로 이겼다. 잠시 뒤 프랑스의 피에르 플리옹과 16강 진출을 두고 맞붙는다. 이미 남자 단체전에서 금메달을 목에 건 김우진은 이번 대회에서 생애 첫 개인전 금메달과 2관왕을 노린다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr