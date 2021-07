SK하이닉스, 5기 기술혁신기업에 에코에너젠 선정

스크러버 용수 재활용 기술 공동개발 등 3년간 지원

SV 창출 기술 보유 협력사까지 지원 범위 넓혀

과제별 지원기간 2년서 5년 이내로 높여

[아시아경제 김흥순 기자] SK하이닉스는 ㈜에코에너젠을 5기 기술혁신기업으로 선정하고 협약식을 진행했다고 28일 밝혔다.

기술혁신기업은 SK하이닉스의 동반성장 프로그램이다. 2017년부터 매년 국산화 잠재력이 높은 협력사를 선정해 국내 반도체 생태계 강화를 통한 사회적 가치 창출과 상생협력을 추구한다.

에코에너젠은 환경오염물질 저감과 제거 기술력을 보유하고 있다. 앞으로 3년 동안 SK하이닉스와 '스크러버 용수 재활용 기술'을 공동 개발한다. 또 SK하이닉스로부터 무이자 기술개발 자금대출 지원, 경영컨설팅 등의 지원도 받는다.

SK하이닉스는 에코에너젠과의 협업을 통해 수자원 재이용량을 늘리고 폐수처리 비용을 절감하는 등 환경 친화적인 사업장 인프라를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

SK하이닉스는 올해부터 반도체 생태계 전반으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 저변을 넓히기 위해 기술혁신기업 지원 대상과 기간을 늘리기로 했다.

이에 따라 그동안 소재·부품·장비 기업으로 한정돼 있던 지원 대상을 사회적 가치(SV)를 창출할 수 있는 기술을 보유한 설비 기업 등으로 확대했다. 기존 2년이던 협업 기간도 기술 난이도와 개발 일정에 따라 과제별로 5년 이내에서 유연하게 운영하기로 했다.

이석희 SK하이닉스 사장은 "코로나19 장기화 등 반도체 업계를 둘러싼 불확실성은 여전하지만 협력사의 성장과 발전을 위한 지원을 아끼지 않겠다"며 "SK하이닉스와 협력사들이 기술 개발에 강한 의지를 갖고 협력한다면 지속적으로 성과를 만들어 나갈 수 있는 선순환 구조가 정착될 것"이라고 기대했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr