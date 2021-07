코아시아옵틱스, 코아시아 카메라모듈 핵심 사업부문 인수…"사업 경쟁력 강화”

[아시아경제 유현석 기자] 광학렌즈 전문기업 코아시아옵틱스 코아시아옵틱스 196450 | 코스닥 증권정보 현재가 3,275 전일대비 65 등락률 -1.95% 거래량 255,967 전일가 3,340 2021.07.28 09:29 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일원전株 고공행진! 숨은 “황금주” 大공개!코아시아옵틱스, 24일 거래 재개…“글로벌 렌즈 기업 도약” close 는 코아시아씨엠 신주 취득과 코아시아씨엠비나(VINA)의 일부 지분을 확보하며 카메라모듈 사업에 본격 진출한다고 28일 밝혔다.

코아시아씨엠은 코아시아 그룹의 카메라모듈 사업부문 핵심 법인으로 카메라모듈 연구개발 및 원부자재 조달·공급·영업 전문기업이다. 주요 고객사는 삼성전자 무선사업부 1차 벤더 코아시아씨엠비나(VINA, 베트남 생산 법인)이다. 향후 코아시아 그룹은 코아시아옵틱스를 주축으로 광학렌즈와 카메라모듈이 결합된 ‘원 컴퍼니(One Company)’ 사업 포트폴리오를 구축할 예정이다.

회사 측은 “이번 카메라모듈 핵심 사업부문의 지분 확보를 통해 사업 경쟁력 강화 및 수익성 확대가 가능할 전망”이라며 “카메라모듈과 광학렌즈의 사업 경쟁력을 결합해 삼성전자 갤럭시 모바일의 혁신과제를 선도하고 빠른 대응력을 통해 수주를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

코아시아옵틱스는 코아시아씨엠의 140억원 규모 3자 배정 유상증자에 참여해 지분 약 53%를 확보한다. 이와 함께 코아시아씨엠비나(VINA) 지분 약 37%를 94억원에 인수하기 위해 전환사채를 발행한다.

회사 관계자는 “카메라모듈 사업은 고부가가치제품(후면 카메라, 고화소 제품 등)의 비중이 높아지며 성장성이 지속되고 있다”며 "영업에서부터 구매, 생산, 납품까지 카메라모듈과 광학렌즈의 통합 솔루션으로 삼성전자의 국내 대표 협력사로 도약하게 될 것”이라고 밝혔다.

이어 "광학렌즈와 카메라모듈의 결합은 향후 강력한 사업적 시너지를 기대할 수 있다”며 "우수한 양산 수율과 품질기술 경쟁력으로 미래 모바일 시장 트렌드에 적극 대응해 나가겠다”라고 밝혔다.

한편 코아시아옵틱스는 전면 저화소 제품부터 후면 고화소제품까지 포트폴리오를 확장하고 있다. 높은 수율과 빠른 고객 대응 능력을 기반으로 탑재 모델군을 넓혀갈 예정이다. 지난 1분기에는 연결 기준 매출액 209억원, 영업이익은 흑자로 전환하고 순이익은 27억원을 달성했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr