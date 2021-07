김해시, 하반기 소상공인 육성자금 200억원 푼다

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 하반기 소상공인 육성자금 200억원을 지원한다고 27일 밝혔다.

육성자금은 은행에서 대출받으면 업체당 최고 5000만원 한도로 2년 동안 2.5% 이자와 6개월분의 신용보증 수수료를 지원해 소상공인의 경영 안정에 도움을 준다.

이번 자금은 기존과 달리 '상생 임대인 운동'에 동참한 부동산 임대사업자에게도 한시적으로 지원한다.

코로나19 발생 이후 소상공인들과 고통 분담을 같이해온 부동산 임대사업자의 경우 그간 정부의 신용보증 제한업종으로 분류되면서 시의 육성자금을 포함해 각종 정책자금 지원이 불가한 상황이었다.

이에 시는 금융기관과의 협약과 '김해시 소상공인 육성지원 조례 개정'을 통해 사각지대였던 상생 임대사업자에 대한 지원을 실현하게 됐다.

상생 임대인 운동에 동참한 임대사업등록자의 담보·신용 대출 시 이자 차액을 지원하며, 2020년에 운동에 참여한 임대사업등록자 또한 소급 신청할 수 있다.

육성자금은 8월 중순부터 경남신용보증재단과 김해시청 지역경제과를 통해 지원할 예정이다.

허성곤 시장은 "코로나19 장기화로 힘든 소상공인들에게 실질적인 도움이 되는 시책 추진에 더욱 노력할 것이며 각종 정부 지원의 사각지대에 대한 지원시책 발굴에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr