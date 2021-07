KF94 마스크, 같은 대형이라도 치수 차이…성능·안전성은 모두 우수

한국소비자원, 9개 제품 시험 평가 결과

[아시아경제 임춘한 기자] 시중에 판매되는 KF94 마스크 제품이 같은 대형이라도 치수에 차이가 있어 자신의 얼굴에 잘 맞는 제품을 선택해 착용할 필요가 있는 것으로 나타났다.

27일 한국소비자원은 KF94 마스크 9개 제품을 대상으로 안전성과 품질, 위생성, 치수 등을 시험 평가한 결과를 공개했다. 조사 대상은 아에르의 '스탠다드라이트에스보건용마스크', 애니가드 '데일리입체형미세먼지마스크'·'기본황사방역용마스크', 크리넥스 'KF94데일리방역마스크'·'4단마스크', 국대마스크 '케이보건용마스크미카', 깨끗한나라 '황사방역용마스크', 닥터퓨리 '황사마스크', 웰킵스 '뉴스마트황사마스크'다.

조사 결과 같은 대형이라도 제품에 따라 가로길이(마스크를 반으로 접은 상태에서 측정한 최대 수평길이)가 최대 42mm, 세로길이는 최대 17mm 차이가 났다. 소비자원은 KF94 마스크 성능이 정상적으로 발휘되기 위해서는 마스크와 얼굴 사이가 들뜨지 않도록 얼굴에 잘 맞는 사이즈를 사용하는 것이 중요하다고 밝혔다.

안전성과 품질, 위생성 등에서는 모든 제품이 문제가 없는 것으로 나타났다. 모든 제품이 미세먼지 등 작은 입자를 걸러내는 분진포집효율이나 착용 때 얼굴과 마스크 틈으로 외부 공기가 새어 들어오는 정도인 안면부누설률에서 성능 기준을 충족했다. 외부 물질이 호흡기로 들어오는 것을 차단하면서 동시에 숨쉬기에 무리가 없는 정도인 안면부흡기 저항도 모두 문제가 없었다. 포름알데히드, 형광증백제 등 안전성 시험 결과에서도 모든 제품에서 이상이 없는 것으로 나타났다.

