[e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 서희건설=도곡1구역 주택재개발정비사업조합에 891억원 규모 채무 보증 결정

◆ RFHIC=2분기 영업이익 28억원으로 전년 동기에서 흑자 전환, 매출 300억원으로 같은 기간 103.98% 증가

◆ 에이스테크=사모 전환사채 250억원 규모 발행 결정

◆ 인콘=단일판매·공급계약 금액 50% 이상 공시 변경을 사유로 불성실공시법인 지정 예고

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr