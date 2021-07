“올해 휴가는 집에서”…AK몰, 제주맥주와 홈술·홈캉스 기획전

[아시아경제 임춘한 기자] AK몰은 홈술 및 홈캉스족을 겨냥해 다양한 기획전을 선보인다고 27일 밝혔다. 홈술족을 위한 놀멍 쉬멍 기획전은 다음달 1일까지 제주맥주와 협업해 진행된다. 나와 어울리는 여행지 찾기 및 쉬멍쉬멍 챌린지 등의 이벤트를 통해 푸짐한 상품도 증정한다.

나와 어울리는 여행지 찾기는 여행과 관련된 간단한 질문에 응답하면 나만의 여행지 취향을 알려주는 MBTI 이벤트다. 약 10여개의 질문으로 구성된 MBTI 테스트를 통해 나와 어울리는 여행지와 페어링 맥주를 추천해주며 결과 확인 후 상품 응모가 가능하다. 이벤트에 응모한 참여자중 추첨을 통해 파크 하얏트 부산 숙박권, 제주맥주 나만의 캠핑카 숙박권, 상하농원 숙박권, 제주항공 국내 항공권, AK몰X제주맥주 놀멍쉬멍 키트를 제공한다.

쉬엄쉬엄의 제주방언을 의미하는 쉬멍쉬멍 챌린지는 인기 일러스트레이터 진구와 함께 진행하다. 참여 방법은 인스타그램에서 ‘AK몰X제주맥주필터’를 활용해 여행 사진이나 쉬멍 사진을 촬영 후 관련 해시태그와 함께 업로드하면 된다. 참여자중 추첨을 통해 진구님이 그려주는 내 여행사진 일러스트, 제주맥주 조약돌 화투세트, 제주맥주 전용잔 등 다양한 상품을 증정한다.

홈캉스족을 위한 라이브방송도 선보인다. AK몰은 자체 라이브 방송인 ‘샤샤라이브’를 통해 다양한 홈캉스 제품을 판매한다. 27일에는 독일 자연주의 바디케어 브랜드 크나이프와 스페인 선케어 브랜드 이스딘의 인기 뷰티 제품을, 28일에는 1만원대 제철 과일 특집을 선보인다.

AK몰 관계자는 “유난히 무더운 올해 여름 집에서 여름휴가를 즐기려는 고객의 니즈에 맞춰 이번 기획전을 준비했다”며 “놀멍 쉬멍 기획전 및 여름을 겨냥한 다양한 샤샤라이브 방송과 함께 안전하고 유쾌한 여름을 보내시길 바란다”고 말했다.

