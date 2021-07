[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 26일 한국철도(코레일)와 ‘통신기술협의회’를 가졌다고 밝혔다. 협의회에서 양 기관은 사물인터넷(IoT) 등 스마트 철도서비스 제공을 위한 광케이블 용량 확충과 철도이용객 편의 증진을 위한 승강장 대합실 내 열차 운행정보 제공 등 10개 안건에 상호 협력키로 했다. 양 기관 관계자들이 협의회를 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 국가철도공단 제공

