실종자 찾기, 소주도 달린다 … ‘실종경보문자제도’ 홍보라벨 “실종 가족을 더 빨리 가족의 품으로”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 실종 시민을 찾는 데 소주도 ‘한몫’ 할 것으로 보인다.

부산 동래경찰서는 향토 주류기업인 대선주조에 손을 내밀었다.

경찰이 지난 6월 9일부터 시행된 ‘실종경보문자제도’를 알리기 위해 소주를 생산하는 대선주조와 함께 홍보활동에 나선 것이다.

실종경보문자제도란 실종자(18세미만 아동, 지적·자폐성·정신 장애인, 치매환자) 발생 시, 인상착의 등을 담은 필요한 정보를 휴대전화 문자메세지로 전송하는 제도이다.

대선 소주병에 ‘실종경보문자제도, 실종 가족을 더 빨리 가족의 품으로’ 라는 문구를 담은 보조라벨을 부착해 이 제도의 홍보를 돕는다.

동래경찰서는 “실종신고는 지속적으로 계속되며 강력범죄로 연계될 우려가 큰 만큼, 올해부터 시행중인 실종경보문자제도에 대한 온 시민의 관심이 필요하다”고 강조했다.

대선주조 조우현 대표는 “지금 이 순간에도 실종된 가족을 기 다리는 분들에게 조금이라도 도움이 되고 싶다”고 전했다.

동래경찰서는 “실종사건 발생 시 초기 시민의 제보가 실종자 발견에 결정적인 역할을 하는 만큼 실종경보문자제도에 대한 보다 많은 시민의 관심과 신고”를 바랐다.

