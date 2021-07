[아시아경제 이민우 기자] 세종메디칼 세종메디칼 258830 | 코스닥 증권정보 현재가 17,450 전일대비 4,000 등락률 +29.74% 거래량 203,696 전일가 13,450 2021.07.26 13:46 장중(20분지연) 관련기사 ‘세종메디칼’ 보셨죠? 후속株 한 번 더 갑니다!삼성전자, 믿고 있어도 될까?모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 은 최대주주인 정현국 등 4명이 타임인베스트먼트와 경영권 양도 계약을 체결한다고 26일 공시했다. 제3자배정 유상증자를 통해 경영권을 이전한다. 오는 9월 임시주주총회를 통해 타임인베스트먼트가 지정한 이사 및 감사가 선임될 예정이다.

타임인베스트먼트는 세종메디칼이 지난 23일 결의한 제3자 배정 유상증자에 1,2차로 참여한다. 이를 거쳐 125억원 상당의 보통주 135만558주가 새로 각각 발행된다.

유상증자대금 납입 기일인 다음달 25일(1차)과 오는 9월10일(2차) 납입 완료 후 주식양수도계약이 이행되면 최대주주가 타임인베스트먼트로 바뀐다.

