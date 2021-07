코로나 위기 등 ‘지방 공공의료’ 감당 어려워 … 울산시·광주시, 지방의료원 설립 박차

26일 업무협약 체결, 예비타당성 면제 공동 대응 등



감염병 대처 공중보건 위기상황, 공공의료 확충 절실

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시와 광주시가 지방의료원 설립을 위해 손을 잡았다.

지방의료원이 없는 영호남의 두 광역시는 재난대응체계 구축과 지역 간 의료 불균형 해소, 의료안전망 구축에 필수적인 ‘지방의료원 설립’을 위해 공동 대응하기로 했다.

울산시와 광주시는 26일 오후 3시 세종시 지방자치회관에서 ‘지방의료원 설립 공동대응 업무협약(MOU)’을 체결했다.

전국 시·도 중 지방의료원이 없는 울산과 광주는 코로나19 상황에 지역 간 의료 불균형과 공공의료시설 부족이 시민 안전에 위기를 증폭시키고 있다는 데 인식을 같이했다.

두 도시는 협약서에서 △지방의료원 설립 추진에 필요한 정보 공유, △예비타당성 조사 면제 공동 요청, △국가적 차원의 공공보건의료체계 강화 및 지방의료원 설립·운영제도 발전을 위한 정치권 협력 촉구 등에 적극 협력해 나가기로 했다.

송철호 울산시장은 “지난해부터 시작된 코로나19 사태에 행정력을 총동원해 적극 대응하고 있으나 지역 내 치료 병상과 의료 인력 부족으로 울산시민이 타지역에서 치료받을 수밖에 없는 현 상황이 너무나 안타깝다”고 말했다.

송 시장은 “코로나19 등 신·변종 감염병에 대비하고 시민 건강과 안전을 지키기 위해 꼭 지방의료원을 설립해야 한다”고 말했다.

울산시는 울산의료원 설립과 관련해 오는 9월 보건복지부에 사업계획서를 제출하기 위해 ‘타당성 조사’ 용역을 수행 중이며 울산시민의 염원을 전하기 위해 범시민 서명운동도 진행하고 있다.

