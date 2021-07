[클릭 e 종목] 한솔제지, 실적 정상화 '~ING'

[아시아경제 황준호 기자] KB증권은 26일 한솔제지 한솔제지 213500 | 코스피 증권정보 현재가 16,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,050 2021.07.26 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 한솔제지, 조동길 한솔그룹 회장 사내이사로 선임피자·치킨 배달 늘자 주목받는 백(白)판지[클릭 e종목]"백판지 고성장 산업…한솔제지·세하·깨끗한나라 주목" close 의 목표주가를 2만2000원으로 기존 대비 15% 높여 잡았다. 판가 인상과 내수 비중 확대를 통해 펄프가격, 해상운임, 환율 등의 외부 변수의 영향을 최소화하고 있고, 친환경·기능성 신소재 사업을 적극적으로 진행하고 있어 점진적인 재평가가 기대된다고 했다.

한솔제지의 올 2분기 매출액은 4124억원으로 전년 대비 18.1% 높은 것으로 나타났다. 영업이익은 180억원으로 작년 보다 -46.3% 줄었다. 실적 부진은 해상운임 급등에 따른 인쇄용지 부문의 실적 악화가 꼽혔다.

다만 한솔제지는 지난 1분기에 이어 2분기에도 내수 판가를 10% 인상했고 내수 판매 비중을 확대했다. 또 주력사업부인 산업용지 부분도 3분기부터 성수기에 진입하며 지난달 중순 진행한 9% 판가인상, 증속투자완료에 따른 생산 물량 확대에 따른 본격적인 실적 정상화가 진행될 전망이다.

KB증권은 하반기 실적 정상화에 따라 올해 매출액 1조6700억원, 영업이익 989억원, 2022년

매출액 1조7400억원, 영업이익 1230억원을 기록할 것으로 전망했다.

성현동 KB증권 연구원은 "한솔제지의 친환경·기능성 신소재 사업에도 주목할 필요가 있다"며 "Protego는 지난 4월 국내 마스크팩 제조사의 수출용 포장재로 공급되기 시작했고, Terravas는 3월 배민상회 입점, 6월 이디야커피와 친환경 용기 제공관련 전략적 제휴를 맺는 등의 성과를 거두고 있다"고 설명했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr