유재석, 확진자 접촉 후 자가격리중…연예계 코로나 '비상'

[아시아경제 나예은 기자] 방송인 유재석이 코로나19 확진자와 접촉해 검사를 받고 자가격리 중이다.

23일 소속사 안테나는 "유재석이 MC로 출연 중인 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'의 스태프 중 한 명이 코로나19 확진 판정을 받아 코로나19 검사를 진행했다"고 밝혔다.

현재 유재석을 비롯한 '유퀴즈' 관련 스태프들은 전원 검사를 진행한 상태다.

안테나는 "방역 지침을 준수하며 안전 관리에 최선을 다했지만 갑작스러운 소식에 놀라셨을 많은 분들께 걱정 끼쳐 죄송하다"며 "당사는 예정돼 있던 유재석의 스케줄 또한 조율 중이며, 향후 보건 당국의 방침에 따라 아티스트 건강과 안전에 만전을 기하겠다"고 했다.

유재석은 보건당국의 방침에 따라 자가격리를 시작하고, 검사 결과를 기다리고 있다. 소속사는 예정돼 있던 유재석의 스케줄을 조율 중이다. 일단 SBS '런닝맨' 측은 "다음 주 예정된 촬영은 취소했다"고 밝혔다.

한편 유재석은 '유퀴즈'를 비롯해 SBS '런닝맨', MBC '놀면 뭐하니?', tvN '식스센스2' 등에도 고정 출연 중이어서 방송에 차질을 빚을 것으로 보인다.

다음은 안테나 공식입장 전문이다.

안녕하세요 안테나 입니다.

오늘(23일) 유재석이 MC로 출연 중인 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'의 스태프 중 한 명이 코로나19 확진 판정을 받아 유재석을 비롯해 관련 스태프 전원이 코로나19 검사를 진행했습니다.

이에 유재석은 보건당국의 방침에 따라 오늘(23일)부터 자가격리에 돌입했으며, 검사 결과를 기다리고 있습니다.

방역 지침을 준수하며 안전 관리에 최선을 다했지만 갑작스러운 소식에 놀라셨을 많은 분들께 걱정 끼쳐드려 죄송합니다.

당사는 유재석의 예정돼 있던 스케줄 또한 조율 중이며, 향후 보건당국의 방침에 따라 아티스트의 건강과 안전에 만전을 기하겠습니다.

감사합니다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr