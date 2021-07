채팅상담 서비스 '해피톡' 해킹…토스 "유출 정보 파기 및 보상안 마련"

[아시아경제 성기호 기자] 기업 채팅 상담 대행업체 해피톡이 해킹을 당하며 고객정보와 상담 내용이 유출되는 사건이 발생했다. 이와 관련 고객 1500여명의 정보가 유출된 토스 측은 즉각 해당 정보를 파기하고 보상안 마련에 나섰다.

23일 금융업계에 따르면 '해피톡'을 운영 중인 엠비아이솔루션에 따르면 지난 21일 외부 접속자가 서버에 침입해 채팅 상담 데이터에 접근한 것으로 알려졌다. 자체 전수 조사 결과 전체 채팅 상담 중 총 8만272건이 유출됐으며, 이 가운데 이름과 전화번호 등 개인정보가 포함된 상담은 1만2811건이다.

해피톡은 토스의 채팅 상담 업무 협력사로, 토스 고객 중 지난 3일부터 19일까지 상담을 진행한 1500여명의 정보가 유출됐다.

사고 직후 토스는 한국인터넷진흥원에 신고를 접수 했으며, 해피톡 서비스 중단·해피톡에 남아 있는 고객 정보 파기 등의 조치를 취했다. 현재는 피해 고객에 대한 보상 절차를 진행 중이다.

