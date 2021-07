전남대, 학생·지역 청년 취업 도움 '직무박람회' 연다

26일부터 내달 3일까지 선배 취업자 토크쇼·특강

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남대학교가 재학생과 졸업생은 물론, 지역 청년들의 취업을 돕기 위한 온라인 직무박람회를 연다.

전남대 대학일자리플러스센터는 오는 26일부터 내달 3일까지 ‘2021년 전남대학교 졸업 선배와 함께하는 언택트 직무박람회’를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 박람회에서는 선배 취업자들이 현장에서 경험한 생생한 이야기를 들을 수 있는 ‘직무 라이브 토크쇼’, 취업준비와 취업스킬을 전수 받을 수 있는 ‘라이브 취업전략 수립 특강’이 실시간 온라인으로 송출된다.

인·적성 직무능력검사, 진로취업 1:1상담, 주요 직무분석 강의 등 다양한 프로그램과 이벤트도 함께 진행된다.

또, 한국전력공사, 삼성전자, 네이버, 신협중앙회, 기아자동차 등 국내 주요 기업의 직무 현직자 14명이 학생들의 사전 등록 질문을 바탕으로 직무에 대한 궁금증을 풀어주는 ‘현직자 LIVE 토크쇼’도 열린다.

언택트 직무박람회 인터넷 사이트를 통해 누구나 참여가 가능하다. 현직자에게 궁금한 사항은 오는 25일까지 사전 등록하면 된다.

김태완 센터장은 “기업들이 인재채용 과정에서 직무 적합성과 직무 이해도를 중요하게 여기고 즉시 투입 가능한 인력을 선호하는 경향을 반영해 구직자들에게 실질적인 도움이 되도록 준비했다”며 “기업 현장의 소리도 들을 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr