신종우 진주 부시장, 상평일반산업단지 입주기업 애로 청취

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시 신종우 부시장은 23일 진주상공회의소에서 상평일반산업단지 입주기업협의회 윤두칠 회장을 비롯한 협의회 관계자들과 만나 기업의 애로사항을 청취했다고 밝혔다.

진주시는 ‘찾아가는 사이다 규제 상담실’을 운영하는 등 기업의 애로사항을 청취하고 이를 해결하기 위해 적극 행정을 추진해 왔다. 신 부시장의 상평산단 방문은 이러한 기업 지원 정책의 하나로 평가된다.

이날 윤두칠 입주협의회 회장은 상평산단 재생 사업과 관련해 단지 내 주차장 증설 및 개발이익 환수기준 완화 등 상평산단의 활성화 방안과 주변 환경정비, 개별사업장의 애로사항 등을 건의했다.

이에 신 부시장은 건의 사항을 검토 후 적극적으로 반영할 수 있도록 조치하겠다고 답했다.

한편 상평산단은 40년이 넘은 노후 산단으로 최근 구조고도화계획 승인 및 재생 사업지구 지정·고시 등을 통해 산업경쟁력을 갖춘 산업단지로 재도약을 준비하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr