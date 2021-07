[아시아경제 송승윤 기자] 23일 오전 11시 33분께 서울 종로구 묘동 한 건물 옥상에서 공기압축기(에어컴프레서)가 폭발한 뒤 아래로 떨어지는 사고가 발생했다

이 사고로 건물 근처를 지나던 행인 2명이 부상을 입었다. 1명은 머리를 크게 다쳤으며 다른 1명은 경상을 입은 것으로 알려졌다.

구급대는 현장에 출동해 부상자들을 인근 병원으로 이송했다. 소방당국과 경찰은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

