[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 에이핑크 출신 손나은이 미모를 자랑했다.

22일 가수 겸 배우 손나은은 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 그의 상큼한 미모가 팬들의 눈길을 사로잡았다.

한편 손나은은 현재 드라마 '인간실격'을 촬영중이다. '인간실격'은 인생의 내리막길 중턱에서 문득 '아무것도 되지 못했다는 것'을 깨닫는, 빛을 향해 최선을 다해 걸어오던 평범한 사람들의 이야기를 담는다.

