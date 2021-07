시진핑, 티베트 방문…美 인권 지적에 '내정' 암시

티베트 린즈시 방문, 주변 생태환경 및 철도 건설 현장 시찰

中, 1950년 티베트 침공 후 1951년 티베트 병합

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 시진핑 중국 국가 주석이 티베트 자치구를 시찰했다. 시 주석의 티베트 방문은 미국의 신장 위구르 자치구 인권 문제에 대해 압박 강도를 높이고 있는 가운데 이뤄졌다.

중국 관영 신화통신은 시 주석이 지난 21일 오전 티베트 자치구 린즈시를 방문했다고 23일 보도했다.

시 주석은 린즈시 주변 강 등 생태 환경을 살펴봤다고 신화통신은 전했다. 이후 린즈시 도시 계획관과 촌락, 공원 등을 방문, 티베트 도시 발전 계획과 농촌 진흥 현황도 점검했다고 신화통신은 덧붙였다.

시 주석은 22일에는 기차를 이용, 라싸로 이용하면서 철도 건설 현황도 살피기도 했다. 시 주석은 열차 안에서 관계자들과 철도 건설 현황 등에 대해 보고를 받았다.

시 주석의 이번 티베트 방문은 7월 1일 창당 100주년을 맞아 '중화민족의 위대한 부흥'을 내세운 만큼 티베트, 신장, 홍콩, 대만 등 핵심 현안에 대해 미국에 물러설 뜻이 없음을 대내외에 과시하려는 것으로 보인다.

신화통신은 시 주석의 짧은 티베트 동정 기사와 함께 8장의 사진을 게재했다. 신화통신은 티베트 전통 복장을 입은 소수 민족들이 시 주석을 열렬히 환영하는 여러 장의 사진을 실었다.

중국 정부는 신장과 티베트, 홍콩, 대만을 중국의 핵심이익을 간주, 핵심이익에서 절대 물러설 뜻이 없다는 점을 강조하고 있다.

중국은 1950년 10월 티베트를 침공, 이듬해인 1951년 5월23일 '티베트의 평화해방 방법에 관한 협의(17조 협의)'라는 조약을 맺고 티베트를 병합했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr