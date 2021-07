전기차 공유 '카플랫 비즈', 플라스틱 감축 캠페인 고고챌린지 동참

[아시아경제 김보경 기자] 휴맥스모빌리티의 친환경 카셰어링 브랜드 '카플랫 비즈'가 생활 속 플라스틱 줄이기 실천 운동인 ‘고고챌린지’에 동참한다고 23일 밝혔다.

고고챌린지는 환경부 주관으로 올해 1월부터 활발하게 이어져온 친환경 릴레이 캠페인으로, 탈 플라스틱을 위한 행동을 약속하고 후속 주자를 지목하는 방식으로 진행된다.

카플랫 비즈는 근거리 물류 IT 플랫폼 바로고의 지목을 받아 캠페인에 동참하게 됐다. 플라스틱 칫솔과 사내 일회용 컵 사용을 줄이기 위해 대나무 칫솔 및 원두 껍질로 제작된 컵을 카플랫 비즈 담당 직원들에게 제공하는 등 친환경 기업 문화 조성을 위한 캠페인을 이어나갈 예정이다.

또한 기업의 업무용 차량 운영 시 전기차 공유 서비스를 이용하도록 장려해 탄소 배출을 절감하고, 법인 차량 운영 대수를 효율적으로 줄여나갈 수 있도록 앞장서겠다고 약속했다.

이번달 새롭게 출시된 친환경 기업 카셰어링 카플랫 비즈는 휴맥스모빌리티가 보유하고 있는 주차장(하이파킹, AJ파크)을 기반으로 전기차 충전 서비스(휴맥스EV) 등을 통합적으로 이용할 수 있는 B2B 전문 카셰어링 서비스다. 전기차를 기반으로 한 업무용 차량 구독·충전 서비스 제공을 통해 친환경 모빌리티 통합 플랫폼으로서 입지를 공고히 다진다는 계획이다.

휴맥스모빌리티 관계자는 "이번 캠페인을 통해 플라스틱 저감과 탄소 감축을 위한 노력을 일상 생활에서 실천해 나갈 것"이라며 "고고챌린지의 다음 주자로는 개인형 카셰어링 및 렌터카 서비스 플랫폼인 피플카를 추천한다"고 밝혔다.

한편 카플랫 비즈는 금번 캠페인 참여와 함께 인스타그램 댓글 이벤트를 진행한다. 오는 31일까지 카플랫 비즈 계정에 게시된 고고챌린지 콘텐츠에 댓글로 자신의 친환경 습관을 공유하면 추첨을 통해 친환경 굿즈를 선물로 제공한다.

