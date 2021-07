경북도, '생태양식' 미꾸리 33만 마리 무상분양 … "기존 벼농사보다 2.5배 소득 증가"

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북도는 수산자원연구원 토속어류산업화센터에서 친환경 논 생태양식 산업을 활성화하기 위해 어린 토종 미꾸리 33만 마리를 지역의 11개 농·어가에 무상으로 분양, 시험양식에 돌입했다고 23일 밝혔다.

이번에 분양한 어린 미꾸리는 지난 5월 치어 생산에 돌입해 약 60일간 정성껏 기른 몸길이 3~4㎝ 급의 건강한 치어다. 토속어류산업화센터는 생태양식을 희망하는 농어가의 신청과 현지 점검을 통해 적정 시설 및 자격조건 등을 갖춘 농어가를 선정했다.

생태 양식하는 미꾸리는 논바닥에 서식하면서 벼 뿌리에 산소를 공급하고 잡초제거와 해충구제의 역할을 하며 배설물은 천연비료로 활용된다. 미꾸리를 활용한 생태양식법은 새로운 농사법으로 부각되고 있으며, 순수 벼농사 보다 2.5배 정도의 소득이 높은 것으로 분석됐다.

토속어류산업화센터는 국내에 수입되는 중국산 미꾸라지를 국내 양식산 미꾸리로 대체하기 위해 2015년부터 인공 종자생산 및 논 생태양식 기술개발 연구를 지속적으로 추진하고 있다.

특히 포항시 장기북 지역특화작목반 농가의 경우 농업기술센터와 함께 논에서 수확한 미꾸리를 브랜드화(장氣북 미꾸리), 산업화를 추진하고 식당의 식자재로 활용해 소득증대에 기여하고 있다.

문성준 경북도 수산자원연구원 원장은 "미꾸리 친환경 논 생태양식은 농어촌 고령화 및 FTA 등 환경변화에 대응 할 수 있는 내수면 산업"이라며 "미꾸리 종자를 저비용으로 대량생산할 수 있는 초기 먹이생물 및 양식 기술을 개발하고, 농어가에 이전하여 새로운 소득 사업의 모델이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr