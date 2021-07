무의도 도로 여건 개선…큰무리마을~하나개입구 23일 개통

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역 영종국제도시 무의도의 도로 여건이 크게 개선될 전망이다.

인천경제자유구역청은 무의도 내 큰무리 마을에서 하나개 입구를 잇는 도로가 23일 개통한다고 밝혔다. 2018년 7월 착공한 지 3년만이다.

총 사업비 343억원을 투입한 도로는 폭 10m, 총 연장 2.74km의 2차선 도로로, 무의도에 계획 중인 4개 노선 중 가장 먼저 완료된 구간이다.

나머지 3개 도로인 하나개입구~하나개해수욕장(1.01km), 하나개입구~광명항(1.48km) 구간은 오는 11월, 큰무리선착장~큰무리마을(0.67km) 구간은 내년 착공할 예정이다. 오는 2023년 12월 전 구간 개통이 목표다.

인천경제청은 큰무리 마을~하나개 입구 도로 개통으로 무의도 교통여건이 크게 개선되는 한편 이에 따른 하나개해수욕장, 소무의도 이용 관광객 유입도 늘어날 것으로 기대하고 있다.

