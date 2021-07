김의겸 "김건희씨 '까르띠에 소장품전' 전시 이력 홍보는 허위"

김건희씨가 대표로 있는 코바나컨텐츠

[아시아경제 박철응 기자] 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희씨가 전시 이력을 허위로 홍보했다는 의혹이 제기됐다.

김의겸 열린민주당 의원은 김씨가 대표로 있는 코바나컨텐츠가 ‘첫 전시 기획’으로 홍보하고 있는 ‘까르띠에 소장품전(The Art of Cartier)’이 실제로는 코바나컨텐츠는 물론 김씨와 아무런 관련이 없다는 사실을 확인했다고 22일 밝혔다.

김 의원은 "코바나컨텐츠는 홈페이지를 통해 2008년 4월 22일부터 7월 13일까지 83일간 덕수궁 미술관(1,2,3,4 전시실)에서 관객 약 3만7000여명이 방문했던 ‘까르띠에 소장품전’을 자신들의 포트폴리오로 버젓이 소개하고 있다"고 전했다.

하지만 ‘까르티에 소장품전’을 주최한 국립현대미술관은 김 의원실에 “‘까르티에 소장품전’은 국립현대미술관과 까르티에가 공동주최한 전시로서 우리 미술관은 코바나컨텐츠 및 제임스 앤 데이비드 엔터테인먼트와 해당 전시 관련한 업무를 진행한 적이 없다”고 단정적으로 밝혔다는 것이다.

또 “코바나컨텐츠의 홈페이지나 소개 기사에 해당 전시 이력이 언급된 것과 관련하여 현대미술관은 최근 3~4년간 코바나컨텐츠 측에 전시 이력 삭제를 여러 차례 요청한 바 있다”고 밝혔다고 전했다. 코바나컨텐츠는 이 같은 요청 직후에 잠시 ‘까르티에 소장품전’ 관련 이력을 내렸다가 이후 다시 올렸다고 한다는 전언도 있다.

김 의원은 "김건희 씨와 코바나컨텐츠는 국가기관이 주최한 대형 전시회마저 도용해 자신들의 전시 큐레이팅 포트폴리오로 둔갑시키고, 허위이력을 내려달라는 요청마저도 무시했다”며 “김건희 씨가 다른 사람이 개발한 특허와 국가에서 지원받아 개발한 프로그램을 도용해 박사 논문을 쓰더니, 그가 전문성과 능력을 평가받았다는 전시 이력까지 허위로 도용해 대내외에 공표하고 홍보한 것”이라고 주장했다.

그는 이어 "도대체 김건희 씨의 인생에서 무엇이 진짜인지 도저히 알 수 없을 지경”이라며 “김건희 씨와 코바나컨텐츠가 전시의 후원이나 대관을 받는 과정에 가짜 전시이력을 내세웠다면 이 또한 범죄행위나 마찬가지로, 관련된 내용들을 면밀히 조사할 것”이라고 밝혔다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr