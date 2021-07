파밭 ‘모래 바꿔치기’ 일당 검거 … 파낸 모래 팔고, 폐기할 모래 파묻은 주범은 ‘환경기자’

부산경찰, 농지에 폐주물사 불법 매립한 ‘환경신문기자’ 구속, 입건 20명

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 파밭에 파낸 모래와 산업폐기 모래를 바꿔치기해 이득을 챙긴 일당이 부산 경찰에 덜미가 잡혔다.

주물공장 등 사업장에 배출되는 엄청난 양의 산업폐기물 수천t을 파밭에 파묻은 일당 21명이 검거됐다. 이들 가운데 주범인 모 환경신문 기자 1명은 구속됐다.

부산경찰청 강력범죄수사대는 주물공장 사업장폐기물인 ‘폐주물사’ 3000여t을 파밭 등 농지에 불법 매립하고, 농지에 있던 ‘골재(모래)’를 불법 채취해 1억원 상당 부당이익을 취득한 50대 A(남)씨를 구속했다고 22일 밝혔다.

폐주물사란 주물 제조용 주형틀을 짤 때 사용하는 규사를 사용한 뒤 폐기한 모래이다.

경찰에 따르면 A씨 등은 지난 1월부터 경남 창원시 진해구 한 공단에서 배출되는 사업장폐기물인 폐주물사 3125t가량을 부산 강서구 녹산동에 있는 파밭에 불법 매립했다.

메우기 위해 파낸 모래는 곧 돈이었다. 이들은 농지 6208㎡에서 굴착기와 25t 덤프트럭 등을 이용해 건설현장 골재로 쓸 모래 1만4850t가량을 불법 채취했다.

이들은 모래를 팔아 1억1000만원 상당의 부당이익을 취득했다.

폐기물 처리업체 대표 B씨(50대,남) 등은 사업장폐기물을 정상 매립해 처리할 경우 많은 비용이 발생하자 모 환경신문 기자인 A씨와 결탁했다.

성토공사가 진행 중인 농지에 심야시간 폐기물을 불법 매립하고, 그 위에 흙을 덮고 농작물(파)을 심어 범행을 은폐했다.

경찰 관계자는 “선제 단속으로 국토 훼손과 농지 오염을 방지하고, 중금속 등 오염 가능성이 짙은 농산물의 유통을 사전 차단할 수 있었다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr