우리금융, '으쓱(ESG) 캠페인' 확대 시행

사무실 누수 에너지 절약·리사이클링 챌린지 전개

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융지주는 ESG(환경·사회·지배구조)경영 강화와 ESG 기업문화 확산을 위해 상반기에 이어 하반기에도 ‘나부터 시작하고 우리가 함께하는 으쓱(ESG) 캠페인’을 확대 실시한다고 22일 밝혔다.

우선 상반기 주요 활동으로는 ▲그룹 전직원 대상 ‘ESG경영 원칙 동참’ 서약 ▲우리가족 걸음 기부 캠페인 ▲헌혈 캠페인 ▲환경보호 캠페인 등을 진행했다.

하반기에는 ▲사무실 누수 에너지 절약 캠페인 ▲나부터 리사이클링 챌린지 캠페인을 전개해 매일 퇴근 전 모든 공용·개인 사무기기 전원을 완전 차단하고 본점 사무실 내 개인 쓰레기통을 없애고 층마다 공용 분리 수거함을 운영한다.

또한 도심 속 녹색 소외지역을 발굴해 학생 및 지역 주민들이 쾌적한 환경에서 교육을 받고 편안한 휴식을 취할 수 있도록 학교 숲 조성도 지속 지원할 계획이다.

코로나19 확산이 진정되면 본점 구내 식당에 ‘저탄소 식단’ 운영은 물론, 비대면 걸음 기부 캠페인 ‘플로깅(plogging) 챌린지’도 추진할 계획이다.

‘저탄소 식단’은 건강과 환경을 동시에 챙길 수 있는 콩고기, 채소, 과일 등 식물성 식단으로 동물성 대비 탄소배출량을 80% 감소시킬 수 있다. ‘플로깅 챌린지’는 모바일 앱 ‘빅워크’를 활용해 임직원 걸음 수에 기부금을 매칭해 농어촌 지역 친환경 에너지 사업을 지원하게 된다.

손태승 우리금융그룹 회장은 “올해 하반기에도 으쓱(ESG) 캠페인을 통해 ESG 기업문화를 대내외로 확산시키고자 한다”며 “앞으로도 우리금융그룹은 다양한 ESG경영 활동으로 환경·사회적 책임 이행에 앞장설 것”이라고 밝혔다.

