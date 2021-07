제주항공, 마이셰프와 협업 밀키트 3종 출시

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,400 전일대비 450 등락률 +1.96% 거래량 45,758 전일가 22,950 2021.07.22 10:07 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 사이판 '트래블버블' 프로그램 24일부터 운항[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일제주항공, 성수기 국내·국제선 '스탬프랠리' 프로모션 close 은 밀키트 전문기업 마이셰프와 협업해 밀키트 3종을 출시한다고 22일 밝혔다.

출시 제품은 '제주로 흑돼지 부타동', '제주로 흑돼지 미나리볶음', '제주로 딱새우 해물짬뽕’ 총 3종이다. 초보자들도 10분 내외로 간편하게 만들 수 있다.

제주항공과 마이셰프는 밀키트 출시를 기념해 다음달 15일까지 할인 이벤트를 진행한다. '제주로 흑돼지 부타동' 1만3900원 '제주로 흑돼지 미나리볶음' 1만3900원, '제주로 딱새우 해물짬뽕 1만4900원에 판매한다.

밀키트 3종은 마이셰프 온라인몰에서 구매 가능하며 추후 오픈마켓(네이버, 위메프 등) 등을 통해서도 만나볼 수 있다.

다음달 15일까지 밀키트를 구매한 고객들을 대상으로 추첨을 통해 제주도 왕복 항공권(1인2매·2명), 다회용 토이카메라(3명), 제주항공 굿즈(20명)을 증정한다.

밀키트 구매 시 동봉된 제주도 방언 캘리그라피가 쓰여진 제주항공 보딩패스를 밀키트와 함께 다음달 15일까지 SNS에 인증한 고객들을 대상으로 제주도 왕복 항공권(1인2매·3명), 여행용 미니 캐리어(5명), 마이셰프 1만원권 쿠폰(10명)을 제공하는 이벤트도 진행한다.

고객들은 제품과 함께 제공되는 제주항공 탑승권을 해시태그(#마이셰프 #제주항공 #놀멍행탑승수속)와 함께 본인 SNS를 통해 인증하면 이벤트에 참여할 수 있다. 오는 26일 18시부터 배달의민족 라이브커머스방송도 진행한다. 라이브 방송을 통해 밀키트 구매 시 최대 42% 할인한다.

제주항공 관계자는 "앞으로 제주항공이 취항하고있는 여행지의 이색 메뉴 등과 다양한 컨셉의 밀키트를 출시해 고객들에게 여행의 감성을 선물 할 수 있도록 다양한 시도를 계속하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr