고창군, 온라인쇼핑몰서 ‘여름휴가 패키지 상품’ 출시

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군 농특산품 온라인쇼핑몰인 ‘높을고창몰’이 휴가철을 맞아 패키지 상품을 출시해 관심을 끌고 있다.

22일 고창군 높을고창몰에 따르면 여름휴가 패키지상품(풍천장어초벌구이와 새싹인삼외 3종)을 출시했다.

세트에는 ‘대한민국 보양식의 대명사’로 이름을 날리고 있는 고창 풍천장어를 초벌구이해 더욱 맛있게 먹을 수 있도록 담았고 캠핑음식 쌈 야채의 품격을 높여줄 새싹인삼 20뿌리도 포함됐다.

또 고창 천일염으로 염지하고, 너도밤나무 훈연으로 맛의 깊이를 더한 상하농원 수제 소세지와 큼직한 감자, 양파 등이 한 곳에 담겨 어디서든 간편하게 조리해 먹을 수 있도록 했다.

특히 최근에는 차박과 캠핑의 성지로 떠오른 동호해수욕장에서 장어조림, 장어덮밥 요리 비법이 공중파 방송에 소개되며 상품 문의가 이어지고 있다.

김형학 팀장은 “코로나19와 무더위 속에 ‘한끼를 먹더라도 제대로 먹자’는 인식이 커지고 있다”며 “전국민의 건강한 먹거리를 책임진다는 사명감으로 영양학적으로도 균형을 맞춘 상품을 출시하게 됐다”고 말했다.

고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr