SK매직, '2021프리미엄브랜드지수' 정수기 부문 1위

"세계 최고 수준 프리미엄 제품과 서비스 선보일 것"

[아시아경제 김철현 기자] SK매직(대표 윤요섭)은 한국표준협회가 주최하는 '2021 프리미엄브랜드지수(KS-PBI)'의 정수기 부문에서 1위를 차지했다고 22일 밝혔다.

'프리미엄브랜드지수(KS-PBI)'는 국내 기업의 브랜드 경쟁력을 높이기 위해 한국표준협회와 서울대 경영연구소가 공동 개발한 가치 평가모델로, 대규모 소비자 조사를 통해 분야별 국내 최고의 프리미엄 브랜드를 선정해 2008년부터 매년 발표하고 있다.

SK매직은 지난 2015년 깨끗하고 신선한 물을 소비자에게 제공하고자 물을 저수조 탱크에 담아 보관하는 '탱크형' 방식이 아닌 사용자의 필요에 따라 물을 바로 정수해 제공하는 냉·온·정수 방식의 '직수형' 정수기를 선보이며 직수 정수기의 대중화에 앞장섰다. 이러한 기술력을 인정받아 세계 최대 가전 전시회 CES(Consumer Electronics Show)에서 'CES 혁신상'을 수상하기도 했다.

또 SK매직은 수질 전문기술 연구소인 '환경분석센터'를 자체적으로 운영해 정수기 물 맛을 지속적으로 연구하고 있다. 지난 2019년 환경부가 지정한 '먹는물 수질검사 공인기관' 자격을 취득해 깨끗한 물을 만들기 위한 노력을 지속적으로 이어오고 있으며 현재 정수기의 핵심 기술인 정수 필터까지 자체 개발·생산하고 있다.

SK매직 관계자는 "앞으로도 대한민국을 대표하는 'K-정수기'로서 자부심을 가지고 세계 최고 수준의 프리미엄 제품과 서비스를 계속해 선보일 수 있도록 더욱 더 노력할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr