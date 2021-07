한국케엠케색채연구소, 퍼스널컬러 가이드 북 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 한국케엠케색채연구소는 국내 최초로 퍼스널컬러 표준색 컬러 가이드 북 'KMK PERSONAL COLOR GUIDE 168'를 출시했다고 21일 밝혔다.

가이드 북은 케엠케색채연구소와 유니온칼라텍이 국내 기술력으로 공동 연구개발한 KMK168 표준색 컬러로 만들어졌다.

AI빅데이터를 기반으로 퍼스널컬러를 계절별로 분석하여 뷰티, 패션, 디자인, 인테리어, 트렌드컬러 등 다양한 분야에 활용할 수 있도록 구성됐다.

전문가의 도움 없이 누구나 쉽게 계절별로 객관적으로 퍼스널컬러를 구분 할 수 있게 구성해 스킨 64 컬러, 립 20 컬러, 헤어 20 컬러, 섀도우 36 컬러, 패션·인테리어 28 컬러로 제작됐다.

모니터 화면상에서 작업한 RGB 컬러와 인쇄 작업 시 사용되는 CMYK컬러의 근사한 값을 홈페이지를 통해서 제공한다.

김민경 연구소장은 “KMK168 표준색 컬러 가이드 북은 세계 시장을 선도하는 K-Color, K- Culture, K- Fashion, K-Beauty, K-Trend의 표준 컬러로 트렌드컬러를 제안하며 각 단체들과 협업해 기획 전시도 준비하고 있다”고 말했다.

