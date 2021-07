밀양시, 대경대학교와 상생협력 프로젝트 가동 … 관학 활성화 간담회 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시와 대경대학교가 손잡고 상생협력 발전 프로젝트를 본격 추진한다.

21일 박일호 밀양시장과 시청 간부급 공무원, 대경대 이채영 총장과 교수 등 20여명이 참석한 가운데 간담회를 했다.

이날 간담회에선 밀양 농어촌관광휴양단지 조성, 나노융합국가산업단지 조성, 삼양식품 밀양공장 건립, 국립등산학교 설립 등 밀양시 신경제지도 완성을 위해 추진 중인 주요 사업에 대한 박 시장의 강연이 진행됐다.

또 관학 협력사업 활성화를 위한 구체적이고 다각적인 방안을 모색하는 토론이 이어졌다.

대경대학교는 예체능 계열 등 3개 단과대학 30개 학과(부)를 운영하며 실용 기술인력을 양성하고 있는 대학으로, 2016년 밀양시와 협약을 체결했다.

그간 아리랑 대축제 공연 참가 등 시와 다양한 분야에서 상호 협력을 추진해 오고 있다. 작년부터는 밀양아리나를 민간위탁 운영하며 지역경제 활성화를 위해 힘쏟고 있다.

박 시장은 "정기적인 간담회 개최로 대경대학교가 보유한 인적·물적 자원과 연계해 문화예술, 6차산업, 생활체육, 반려동물 분야 등 미래지향적이고 다양한 협력 사업을 펼쳐나가겠다"라고 말했다.

