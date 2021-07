[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장이 페이스북에 이어 21일 인스타그램 계정을 개설했다.

윤 전 총장은 이날 개설과 동시에 게시물 3건을 게재했다. 가장 처음으로 올린 사진은 17일 광주를 방문할 당시 찍은 것으로 보인다.

이어 올린 사진은 모두 대구에서 찍은 것이다. 두 번째 사진은 전날 대구 동산병원에 방문해 의료진과 함께 한 모습이다. 세 번째 사진은 윤 전 총장의 별명이기도 한 애니메이션 '엉덩이 탐정'을 그린 그림으로 대구에서 만난 어린이가 그렸다.

