제테마, 러시아 코로나19 백신 위탁생산

바이오제약 기업 제테마가 러시아의 코로나19 백신을 위탁생산한다.

21일 제테마는 러시아 코로나19 백신 '스푸트니크V'와 '스푸트니크 라이트' 개발을 지원한 러시아 국부펀드(RDIF) 및 해당 백신의 국내 생산을 맡은 지엘라파와 3자간 백신 원액 생산을 위한 기술이전 계약을 맺었다고 밝혔다.

이번 계약은 지엘라파가 러시아 백신 국내 생산을 위해 꾸린 컨소시엄에 포함된 자회사 한국코러스 및 이수앱지스에 이은 공식적인 세 번째 기술이전 계약이다.

제테마는 스푸트니크 백신의 전달체인 아데노바이러스를 배양 및 정제 생산할 예정이다. 신속한 기술도입을 위해 제테마와 한국코러스는 올해 6월부터 실무협의를 해왔다.

제테마는 백신 원액(DS) 생산을 위한 1000리터 규모의 바이오리액터 1대를 이미 도입했으며, 올해 말이나 내년 초까지 4대를 추가 설치할 방침이다.

시험생산을 거쳐 오는 9월 말쯤 본 생산을 시작할 수 있을 전망이다. 제테마는 2회 접종용 스푸트니크V와 1회 접종용 스푸트니크 라이트를 모두 생산하게 된다.

스푸트니크 라이트는 1000리터급 바이오리액터 한 대에서 최소 월 400만 도즈(1회 접종분) 이상 생산할 수 있는 것으로 알려졌다.

